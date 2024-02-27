Офис Зеленского решил оценить легитимность своего шефа в Конституционном суде

Срок действия полномочий президента истекает 20 мая

Конституционному суду Украины предстоит ответить на несколько вопросов, подготовленных офисом президента страны. Администрацию интересует, насколько легитимным будет пребывание Владимира Зеленского на посту главы киевского режима после 20 мая, когда истечет срок его полномочий.

Суду, в частности, придется ответить на вопрос, возможно ли проведение выборов президента во время военного положения. Этот статус неоднократно продлевался самим Зеленским. Если решение об обращении в суд будет принято, то делать это будут депутаты фракции "Слуга народа", передает RT со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели".

Тем временем Владимир Зеленский настроен оптимистично. Он на днях выразил уверенность: если бы выборы состоялись прямо сейчас, то украинцы избрали бы его президентом на новый срок.

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