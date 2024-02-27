Пашинян договорился с Францией о передаче российских секретов

Соглашение заключили французские и армянские спецслужбы

Армения будет передавать Франции – стране НАТО - секретные данные об Азербайджане, Иране, Турции и России. Такие пункты содержит соглашение между французскими и армянскими спецслужбами, заключенное во время недавнего визита премьер-министра Никола Пашиняна в Париж.

Формально соглашение между французскими спецслужбами и агентством разведки Армении предполагает обмен информацией. Кроме того, во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Ереван в прошлый четверг Пашинян заключил с Парижем соглашение о сотрудничестве.

О том, что по новому договору Армения сможет передавать стране НАТО секретную информацию о странах – членах ОДКБ, пишут французские СМИ. При этом российские эксперты отмечают, что двойная тактика Пашиняна пока работает: он не торопится выходить из ОДКБ, чтобы не потерять поддержку России в плане энергетики и торговли, и в то же время переходит под влияние Франции, получая вооружение и финансирование за счет слива разведданных.

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