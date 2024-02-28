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Профессор ВШЭ Григорьев объяснил спад потребления нефти

08:39
  • среда
  • 28 февраля 2024

Что давит на цены?

Упорная поддержка киевского режима западными политиками все сильнее бьет по экономике их стран. А как это сказывается на глобальных хозяйственных связях? В каком состоянии находится рынок энергоресурсов, на который влияют не только антироссийские санкции, но и с недавних пор - обострение ситуации на Ближнем Востоке?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"В 2019 году мир потреблял 100 миллионов баррелей нефти в день, а сейчас - 102. Но вообще же, это, конечно, цикл. Спад потребления в некоторых странах есть. На цену давят замедление экономики Европы, структурные проблемы, геополитическая нервозность. Одна надежда - на ОПЕК+", - указал эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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