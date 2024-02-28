Запад от беспомощности перешел на заклинания

Байден и ко пытаются словами побеждать реальность

Древним нашим предкам заклинания помогали изменить реальность. В наше время в заклинания мало кто верит. Даже те, кто их использует, сознавая, что реальность - штука упрямая и никакими лозунгами ее не изменить. Например, "Украина должна победить". Этим заговором западные лидеры давно пытаются победить очевидное. Но реальность подсказывает иное. Россия должна выиграть. Джастин Трюдо, премьер Канады, заявил об этом в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Канадская пресса поставила вопрос ребром: у нас что, свой Байден объявился? Но расторопные обитатели соцсетей никакого ляпа в словах Трюдо не увидели.

Трюдо, конечно, извинился, и сказал, что имел в виду Украину. Да ее все уже имели в виду. Политикам еще приходится крепиться. А вот дружественные польские фермеры повскрывали украинские зерновозы на железнодорожных путях и высыпали на землю несколько тонн украинской кукурузы. Чем не перемога?

Единственный человек, кто побеждает реальность каждым своим словом, это, конечно, Джо Байден. В Нью-Йорке его спросили: когда ожидать прекращения конфликта в секторе Газа? Дед за словом в карман не полез: "Мой советник по национальной безопасности говорит, что мы близки к завершению конфликта. Не все еще сделано, но надеюсь, что к следующему понедельнику мы придем к прекращению огня".

По эту сторону Атлантики многие политики переживают трансформацию сознания. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не так давно рассказывал, что Европа - это сад, в котором царят свобода и справедливость. А остальной мир просто джунгли. И вот на сайте внешнеполитической службы ЕС новое откровение: "Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении "Запад против остальных", будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилась".

Вот это другое дело. А с заклинаниями заканчивайте, западные товарищи.

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