ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска, отразив девять атак ВСУ, освободили поселки Победа и Северное

08:28
  • среда
  • 28 февраля 2024

Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков

Российские войска, отразив девять атак ВСУ, освободили поселки Победа и Северное. Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков и большое количество техники, в том числе американской - танк "Абрамс" и БМП "Брэдли".

Появились и первые кадры взятия под контроль России населенного пункта Ласточкино. Штурмовые подразделения группировки "Центр" подняли над поселком российский триколор. Как бегут радикалы, оставляя свои позиции, видно по съемкам с беспилотника. Боевики в спешке бросили оружие и технику. Во время отступления враг пытался нанести как можно больший урон, используя в том числе запрещенные женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы.

На краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации уничтожила вражеский опорник. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8 подошли к противнику на максимально близкое расстояние. Удар наносили в сложных метеоусловиях неуправляемыми ракетами С-8. Задача выполнена в полном объеме - авианаводчик доложил об уничтожении всех целей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.