Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков

Российские войска, отразив девять атак ВСУ, освободили поселки Победа и Северное. Противник на южном направлении потерял за сутки до 480 боевиков и большое количество техники, в том числе американской - танк "Абрамс" и БМП "Брэдли".

Появились и первые кадры взятия под контроль России населенного пункта Ласточкино. Штурмовые подразделения группировки "Центр" подняли над поселком российский триколор. Как бегут радикалы, оставляя свои позиции, видно по съемкам с беспилотника. Боевики в спешке бросили оружие и технику. Во время отступления враг пытался нанести как можно больший урон, используя в том числе запрещенные женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы.

На краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации уничтожила вражеский опорник. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8 подошли к противнику на максимально близкое расстояние. Удар наносили в сложных метеоусловиях неуправляемыми ракетами С-8. Задача выполнена в полном объеме - авианаводчик доложил об уничтожении всех целей.

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