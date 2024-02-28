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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:31
  • среда
  • 28 февраля 2024

Полковник Алмаз Хазиев лично возглавил ведение контрбатарейной борьбы

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Полковник Алмаз Хазиев во время очередного наступления ВСУ на позиции нашей бригады лично возглавил ведение контрбатарейной борьбы. Вражеская артиллерия была подавлена, а без ее поддержки атака боевиков захлебнулась. Ликвидированы три артустановки иностранного производства и более 20 радикалов.

Рядовой Максим Мартынюк - старший наводчик расчета - поддерживал огнем российских мотострелков. Точными ударами орудия был уничтожен опорный пункт противника. Враг покинул занимаемые позиции, а наши войска продвинулись вглубь обороны ВСУ.

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