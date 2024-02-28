Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС пока не принесли результатов

Об этом сообщил МИД Катара

Переговоры о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и движением ХАМАС пока не принесли результатов. Об этом сообщил МИД Катара, который выступает посредником между сторонами конфликта. Однако консультации продолжаются.

Новый проект резолюции США по сектору Газа - это лицензия на убийство мирных палестинцев. Так прокомментировал представитель нашей страны в ООН очередную попытку Вашингтона поддержать Израиль в Совете безопасности.

Владимир Небензя подчеркнул: в американском тексте нет призыва к прекращению огня, без которого любые усилия по деэскалации обречены на провал. Дипломат обвинил Тель-Авив в создании намеренных препятствий для доступа гуманитарной помощи на палестинские территории. И возложил на США ответственность за катастрофическую ситуацию в анклаве, каждый четвертый житель которого находится в шаге от голодной смерти.

"Единственный жизненно важный императив для предотвращения массового голода в Газе - это срочное прекращение огня и соблюдение Израилем норм международного гуманитарного права. Однако все попытки совета принять такое решение были заблокированы Соединенными Штатами, которые четырежды применяли для этого право вето. Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв этой эскалации среди мирного населения, число которых уже подошло к 30 тысячам. Это - цена американского вето в совете по Газе", - сказал Небензя.

Кроме того, дипломат решительно пресек попытку американского постпреда сменить тему и обвинить Москву в конфликте на Украине. Дипломат подчеркнул: сравнивать действия России и Израиля абсолютно некорректно. Наши военные не ведут обстрелы гражданского населения. В отличие от ЦАХАЛ, а также самих США, осуществлявших варварские бомбардировки Югославии, Ирака, Афганистана и Сирии.

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