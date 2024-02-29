Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Луна в Скорпионе - вечно недовольная перфекционистка, но поддержка Солнца смягчает ее строгий нрав

Овны

Вам сегодня могут вернуть долг или выплатят заработанные деньги. Кто-то из друзей порадует новостями или поддержкой. Жизнь налаживается, вы уже заметили?

Тельцы

На помощь к Юпитеру в вашем знаке спешат Солнце и Меркурий. Все ситуации, в которых было дискомфортно, скоро исчезнут, и вы встретите весну победителем.

Близнецы

Вас ждут перемены к лучшему на работе: вам повысят зарплату или босс сменит гнев на милость. Могут улучшиться условия, и вам будет комфортнее работать.

Раки

Солнце и Луна в водных знаках сделают ваш день. Все представители знака сегодня будут легко впитывать информацию, хорошо соображать и общаться с приятными людьми.

Львы

Вы сможете создать уютную атмосферу как дома, так и на работе. У представителей знака, связанных со строительством или ремонтом, начнется полоса успеха.

Девы

Этот день покажется вам светлым, даже если небо покрыто темными тучами. А все из-за улыбок и поддержки окружающих, которые укрепят вашу уверенность в себе.

Весы

Вы зафиналите зиму большим списком как побед, так и поражений. Жизнь есть жизнь, никто не обещал вам легких путей. Зато вы набрались опыта и бесстрашия!

Скорпионы

Луна в вашем знаке – вечно недовольная перфекционистка, но поддержка Солнца смягчает ее строгий нрав. Похвалите себя за то, что выдержали все недавние испытания.

Стрельцы

Вам повезет: вы купите что-то со скидкой или кто-то из родственников покажет себя с лучшей стороны. Все, что связано с домом, будет источником вашей радости.

Козероги

Вы сегодня настроены на общение и обладаете впечатляющим даром красноречия. Так что назначайте переговоры или прямые эфиры - в них вы будете бесподобны.

Водолеи

Звезды испытывают ваши карьерные планы и амбиции. Решайте сами, как отвечать на этот вызов. Зато в деньгах, домашних делах и поездках вам точно сегодня повезет.

Рыбы

Ваше Солнце и Луна в родственном знаке - это серьезная группа поддержки. Бросьте все силы на учебу, творчество, планирование будущего. И это скоро принесет плоды.

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