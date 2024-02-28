Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Володи Шиляева

Единственная надежда на выздоровление - пересадка костного мозга

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Володи Шиляева.

У мальчика смертельный диагноз - Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром. Заболевание - невероятно редкое. И очень опасное. Единственная надежда на выздоровление - пересадка костного мозга. После которой последует специальная иммунотерапия стоимостью свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Мы продолжаем помогать Вове все вместе - для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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