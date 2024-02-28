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В челябинском зоопарке кенгуру установили глазной имплант

11:47
  • среда
  • 28 февраля 2024

Это первая подобная операция в России

На самом деле Джек давно уже не мальчик, а самец в самом расцвете сил. Взгляд уверенный, даже воинственный. За 10 лет жизни в зоопарке к человеческим рукам так и не приручился.

"Это дикое животное, с ним ничего не получится сделать", - примерно так ответили замдиректору зоопарка Марине Уткиной, когда она предложила офтальмологам оперировать кенгуру. Год назад у Джека начались серьезные проблемы со здоровьем. Диагностировали рак челюсти. Лечение было долгим, сложным - в итоге ветеринарам удалось остановить болезнь. Но дорогой ценой - питомец потерял правый глаз.

"Был подвывих хрусталика, было разрушение уже внутренних структур. У таких животных, как правило, приходится глаз удалять либо совсем, либо он со временем усыхает. Но при железы, которые в глазу находятся, все рабочие. Веки функционируют, то есть смыкаются и размыкаются", - объясняет Уткина.

В зоопарке были уверены: спасти ситуацию еще можно. И решились на то, что еще никогда в нашей стране кенгуру не делали. Джеку заказали силиконовый глазной протез.

И вот - Джек под наркозом. За его состоянием внимательно следит целая команда врачей. Хирург аккуратно ставит расширитель века. Дальше - ювелирная работа. Установка протеза. На операционном столе пациент находился больше часа. Потом - целый ряд обезболивающих, полный покой в отдельном вольере. На восстановление, в общей сложности ушло около месяца. Теперь зоологи уверены: имплант точно прижился. А Джек-кенгуру имеет свои особые приметы.

Внешность пирата, а в душе - нежный отец, говорят в зоопарке. Джек, в отличие от своих диких сородичей, папа ответственный, даже заботливый. Сейчас у него шесть детенышей. И двое еще на подходе. 

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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