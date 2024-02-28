Завершено расследование теракта на Крымском мосту в 2022 году

Об этом рассказали в СКР

Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как уточнил глава Следкома, к настоящему времени расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

Обвинения предъявлены восьмерым гражданам России, Армении и Украины, сообщает ТАСС.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На мосту взорвалась фура, были разрушены несколько пролетов переправы. Жертвами теракта стали четыре человека. Затем, летом 2023 года, киевский режим совершил еще одну атаку на мост — в ночь на 17 июля он подвергся атаке украинских морских дронов. Погибли два человека.

Глава Крыма поблагодарил ФСБ, МВД, Росгвардию за эффективную работу в республике. Сергей Аксенов отметил, что все террористические акты, совершенные на территории полуострова, раскрыты, участвовавшие в них террористы задержаны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"