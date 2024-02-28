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Германия подняла по тревоге истребители из-за российского Ил-20М

08:57
  • среда
  • 28 февраля 2024

Операция была окончена без происшествий

Военно-воздушные силы Германии поднимали по тревоге истребители своих Сил быстрого реагирования из-за появления к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М.

Инцидент произошел вечером вторника, 27 февраля, заявили в ФРГ. Там подчеркнули, что российский самолет Ил-20М (COOT-A) "без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter".

Операция по сопровождению российского самолета обошлась без происшествий после установления визуального контакта, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт ранее заявил, что Военно-воздушные силы блока свыше 300 раз в 2023 году участвовали в перехвате российских военных самолетов в Европе. При этом в альянсе признали, что в большинстве случаев речь шла о безопасных ситуациях, в которых российские пилоты вели себя профессионально.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне специальной военной операции во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС).

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Самолет Ил-20М
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