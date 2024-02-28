Собянин: Пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года

В столице функционирует 12 электросудов

В столице продолжают развивать сеть речного общественного транспорта — до 2030 года запланирован запуск еще пяти речных маршрутов. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин в своем Telegram-канале, с этой целью задействуют практически всю акваторию Москвы-реки в границах города.

Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут передвигаться быстрее и комфортнее.

Собянин напомнил про экологичность и скорость речного транспорта, подчеркнув, что го развитие — один из приоритетов новой транспортной программы. По этой причине запланировано и обновление прогулочного и круизного речного флота.

Ранее Сергей Собянин, комментируя развитие сети речного транспорта в столице, заявил, что количество поездок на нем в Москве через шесть лет должно увеличиться до 24 тысяч в сутки.

Нынешняя зима стала для столичного речного транспорта первым зимним ремонтным сезоном, хотя новый городской транспорт даже в суровых зимних условиях подтверждает свой статус круглогодичного. Суда обладают ледовым классом "Лед-20", что обеспечивает им способность ходить зимой по реке по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров.

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