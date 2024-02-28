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Маск: все самые опасные преступники перебрались в США

08:08
  • среда
  • 28 февраля 2024

Миллиардер обвинил власти в беспроблемной легализации мигрантов

Все самые опасные преступники мира теперь перебрались в США. И у полиции страны даже нет возможности отследить их. Такое мнение высказал миллиардер Илон Макс на своей странице в соцсети X. Таким образом он прокомментировал статью в Bloomberg об уровне преступности в Венесуэле. 

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Журналисты сообщили, что в этой латиноамериканской стране сейчас наблюдается самый низкий уровень преступлений и убийств за 22 года. Они считают, что причиной такой "аномалии" стал отъезд преступников и даже целых банд в соседние государства. 

Маск в свою очередь отметил, что перейти южную границу США сейчас необычайно просто. Там же можно просто выкинуть свои реальные документы, а у американцев попросить политического убежища и начать жизнь "с чистого листа". Таким образом в Штаты попадают самые жестокие убийцы и самые коварные преступники, считает миллиардер. 

Напомним, ранее в социальных сетях появлялись фотографии паспортов, выброшенных на границе Мексики и США. Больше всего там было китайских и украинских документов. 

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