Собянин: Около 400 лыжных трасс было подготовлено в Москве в этом году

Кататься можно и на школьных стадионах, и в крупных парках

В Москве в этом году было подготовлено более 400 лыжных трасс, а их общая протяженность превысила 500 км. Об этом на своем сайте написал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что кататься любители здорового образа жизни могли как на школьных стадионах, так и в больших парках.

Наибольшей популярностью пользуется национальный парк "Лосиный остров". Там проложено семь трасс. Из них две – протяженностью 31,7 километра. Старты у этих маршрутов расположились в Ярославском районе. Пять трасс имеют протяженность 15 километров. Начало у них в районах Гольяново и Метрогородок. У стартовых точек есть пункты проката инвентаря.

Больше всего маршрутов проложили в парке "Сокольники". Здесь 17 трасс, и часть из них с искусственным оснежением. Поэтому кататься можно даже во время оттепели. Самый протяженный маршрут - вокруг Путяевского пруда. Его длина – 10 километров.

Искусственным снегом при необходимости покрывают и трассы в парке "850-летия Москвы". Там маршруты довольно протяженные – до 15,5 километров. На них установлено освещение, поэтому трассы можно использовать не только для прогулок, но и для профессиональных тренировок. Кроме того, в парке есть вся необходимая инфраструктура: от раздевалок до пунктов проката спортивного инвентаря.

Впервые в этом году лыжная трасса появилась в акватории Канала имени Москвы. Ее проложили на территории Северного речного вокзала. Там три круга разной протяженности – от одного до четырех километров. Войти на трассу можно рядом с причалом №10. Правда, время пребывания ограничено часами работы: с 10 до 20. Можно приходить со своими лыжами, а можно взять напрокат. Здесь же в парке еще масса дополнительных развлечений: тюбинговые горки и трассы, карусели.

Сергей Собянин напомнил, что тех, кто уже уверен в своих навыках, ждут на масштабных лыжных забегах. В этом сезоне их должно пройти не менее 20.

"Главные зимние лыжные соревнования – "Лыжня России" и Московский лыжный марафон уже состоялись. Но до конца сезона пройдут еще несколько стартов, последний – в конце марта", – отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"