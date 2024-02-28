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ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"

09:18
  • среда
  • 28 февраля 2024

Он нарушал законодательство

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Гефест". Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в Центробанке, эта кредитно-финансовая организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Кроме того, "Гефест" не соблюдал законодательные нормы по борьбе с отмыванием денег.

"Гефест" является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат возмещение по вкладам в пределах установленной законом суммы — 1,4 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада.

Банк России следит за стабильностью национальной финансовой системы, предпринимая необходимые меры для ее балансировки. 21 февраля регулятор сообщил, что решил отозвать лицензию у "Киви банка". Этому предшествовали иные меры воздействия, включая ограничения на осуществление отдельных операций.

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