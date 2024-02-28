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В Европе заявили о западном спецназе на Украине

09:37
  • среда
  • 28 февраля 2024

Официально эту информацию не подтверждали

На Украине присутствует спецназ западных государств, хотя официально об этом Киев и Запад не сообщали. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы.
Польша и Швеция пообещали не отправлять военных на Украину

Как отмечает собеседник The Financial Times, "все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально". При этом источник не уточнил, о спецназе каких-именно западных государств идет речь.

Чиновник добавил, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает вариант отправки на Украину военных НАТО, нацелено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо предупредил, что в Североатлантическом альянсе "есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину". При этом премьер Словакии заверил, что Братислава так никогда не поступит.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликта России и НАТО не удастся миновать в том случае, если Североатлантический альянс направит свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях.

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