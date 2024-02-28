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Захарова назвала положение на фронте катастрофическим для Зеленского

09:13
  • среда
  • 28 февраля 2024

Украине не поможет даже заявление Макрона об отправке войск

На фронте для президента Зеленского складывается катастрофическая ситуация. И ее не изменит даже заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

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Она подчеркнула, что чудовищность положения дел не сможет скрыть ни прямое вранье о минимальных потерях, ни дифирамбы, которые себе поют руководители Украины в Киеве. Российский дипломат считает, что люди поняли, что их обманули. 

Заявление Макрона – это просто попытка воодушевить бойцов ВСУ. Сделать вид, что "заграница поможет". Но Захарова считает, что пока удалось достичь лишь противоположного эффекта. 
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