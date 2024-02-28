Российская авиация ровняет с землей наспех выкопанные траншеи в лесопосадках

Сегодняшнее утро для генштаба ВСУ началось с мрачных новостей. Российские войска полностью освободили и зачистили поселки Северное и Степовое. Первые штурмовые группы ворвались на окраины Тоненького. А боевики под ударами российской артиллерии и авиации массово бегут из Бердычей и Орловки.

В Киеве признают - никакой выстроенной линии обороны после взятия Авдеевки у ВСУ не осталось. Российская авиация ровняет с землей наспех выкопанные траншеи в лесопосадках.

Стало известно, что помимо уничтоженного американского танка "Абрамс" и уникальной инженерной машины разминирования (тоже производства США), российские бойцы взорвали и новейшую натовскую самоходку. Archer - самая точная, скорострельная и современная установка - ликвидирована одним точным попаданием ударного дрона.

В освобожденном поселке Ласточкино разведчики показывают брошенный американский пикап. На бортах машины крупными буквами - "Батько наш Бандера". Такое недвусмысленное послание Госдепу - для понимания, кого на самом деле поддерживает Пентагон. Впрочем, в Вашингтоне наверняка сделают вид, что не знают и других очевидных фактов. Например, что при попытке удержать Ласточкино националисты активно применяли запрещенные фосфорные боеприпасы. Но не помогло.

Фронт от Авдеевки отодвинут на запад километров на 15-20. Военные и волонтеры начали привозить в город продукты и питьевую воду. Люди рассказывают - пока в Авдеевке хозяйничали националисты, жили, как в гетто.

Среди развалин в частном секторе, в брошенном гараже, бойцы организовали что-то вроде центра по выдаче гуманитарной помощи. Овощи, консервы, печенье. Чаще всего, говорят бойцы, приходят пожилые люди. Бабушкам и дедушкам мешки с мукой и крупами помогают донести до дома. И еще привезут сено и корма для гусей и уток. Подсобные хозяйства - едва ли не единственное, что позволяло авдеевцам выжить. Впрочем, сегодня всех без исключения горожан интересует другое: "Украинцы сюда больше не вернутся?". "Нет, мы отсюда не уйдем", - отвечают наши.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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