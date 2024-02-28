Париж заинтересован в продолжении конфликта

За два дня до шатдауна Джо Байден собирает в Овальном кабинете лидеров сразу обеих партий. Но больше его волнует проблема выделения 60 миллиардов долларов для Киева. Байден то и дело поглядывает на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который все это время откровенно блокировал законопроект. И, похоже, намерен это делать и дальше, несмотря на давление со стороны президента и демократов.

"Сначала нужно позаботиться о нуждах Америки - об открытой границе. Я заявил президенту, что мы изучаем все возможные варианты и своевременно разберемся с этим", - заявил Джонсон.

Но эксперты считают, что к 1 марта определиться с бюджетом у Конгресса не получится. И снова придется довольствоваться временное финансированием. А значит, вопрос с деньгами для Украины останется висеть в воздухе.

"Если так пойдет, то без поддержки США в течение месяца или двух русские добьются еще большего", - сказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности.

Несмотря на такие перспективы, коллективный Запад сейчас активно открещивается от предложенной президентом Франции инициативы отправить войска на Украину, чтобы не допустить победы России. Даже в Вашингтоне наполеоновские планы Макрона не оценили. А на родине оппоненты уже призывают выскочку к отставке.

Версий, зачем все это французскому лидеру, масса. Эксперты считают, что Париж слишком заинтересован в продолжении конфликта. После вывода войск из Африки Франция осталась без урановых запасов Нигерии. А на Украине уран есть. Плюс - желание Макрона сохранить власть и прикрыть свои экономические ошибки. Впрочем, даже если это так, без главного действующего лица в этом военном театре не обошлось.

СМИ со ссылкой на европейский военный источник сообщают, что союзники уже несколько недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину и США идею поддержали. Американский журналист Такер Карлсон уверен, что с подачки Вашингтона происходят все события, связанные с эскалацией ситуации на Украине. Вспоминает политобозреватель старую историю, как бывший премьер Британии уже помешал перемирию.

После откровенного осуждения со стороны союзников в министерстве обороны Франции заявили о том, что Макрона просто не поняли: "Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем, это не слабость и не эскалация".

Якобы французские военные на Украине будут лишь обучать ВСУ и оказывать помощь в разминировании. Впрочем, Макрон прав лишь в одном: люди, которые сегодня сказали "никогда" сухопутным воскам, уже говорили подобное про самолеты и дальнобойные ракеты.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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