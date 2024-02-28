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Продолжается досрочное голосование на выборах президента России

11:52
  • среда
  • 28 февраля 2024

В 18 субъектах страны досрочно проголосовали уже 43622 избирателя

Более 3 миллионов заявок от избирателей поступило на дистанционное электронное голосование на выборах президента. Об этом сегодня на заседании сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Еще свыше миллиона человек планируют отдать свой голос, воспользовавшись функцией "Мобильный избиратель".

Также речь зашла о досрочном голосовании. Оно стартовало в воскресенье и продлится до 14 марта на территории 42 субъектов страны.

"В 18 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало уже 43622 избирателя. Из них на избирательных участках образованных в труднодоступных местах или отдаленных местностях - 40008, а на судах, которые в дни голосований будут находиться в плавании, 3614 наших граждан", - сообщила Памфилова.

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