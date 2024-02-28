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В Москве проходит финал технологической олимпиады для старшеклассников

12:01
  • среда
  • 28 февраля 2024

До 2 марта школьники из 11 регионов будут моделировать различные ситуации для систем связи и решать технологические задачи

В Московском техническом университете связи и информатики стартовал финал Национальной технологической олимпиады для старшеклассников.

До 2 марта школьники из 11 регионов будут моделировать различные ситуации для систем связи и решать технологические задачи. Победа позволит получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вуз без экзаменов.

Олимпиада входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", ее результаты принимают более сотни российских университетов. 

"Участники на стендах тренируются работать с такими аспектами связи, как прием-передача данных, работа с шумами, с помехами. Настройка того самого канала связи. Много таких объектов, которые важны на практике в промышленности, но с которыми сложно работать без подготовки. Здесь же, на наших стендах, они могут это буквально пощупать руками", - отметил Михаил Чекан, разработчик профиля технологий беспроводной связи.

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Финал технологической олимпиады для старшеклассников
Финал технологической олимпиады для старшеклассников
Финал технологической олимпиады для старшеклассников
Финал технологической олимпиады для старшеклассников
Финал технологической олимпиады для старшеклассников
Финал технологической олимпиады для старшеклассников
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