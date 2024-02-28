Скончался экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

О его смерти сообщила Валентина Матвиенко

Бывший председатель правительства СССР Николай Рыжков скончался на 95 году жизни. О его смерти заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

До 2023 года Рыжков был членом верхней палаты российского парламента.

Рыжков тесно связан с политикой Михаила Горбачева, который пытался изменить советскую экономику, сделать ее менее централизованной. Однако председатель правительства сопротивлялся внедрению рыночных механизмов. В частности, не хотел "отпускать" цены. За это его резко критиковали.

В 1990 году у Николая Рыжкова случился сердечный приступ. В начале 1991 года он оставил пост, и председателем правительства стал Валентин Павлов. Рыжков с 1993 года дважды становился депутатом Государственной думы от Белгородской области. С 2003 года стал сенатором от региона в Совете Федерации. Полномочия были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года. До сегодняшнего дня Николай Рыжков был последним из живущих председателей правительства СССР.

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