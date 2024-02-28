Глава СКР пригрозил призвать к ответу звезд-перебежчиков

Речь идет о тех, кто дискредитирует действия ВС России

Представители шоу-бизнеса, уехавшие из России и дискредитирующие действия российских Вооруженных сил, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Об этом заявил в среду, 28 февраля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава Следкома предположил, что позиция таких звезд-перебежчиков может быть "связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают" — они пытаются за рубежом продолжать свою деятельность и получать прибыль, одновременно надеясь избежать наказания.

Бастрыкин подчеркнул, что эти люди "отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты", однако "предателям нигде не рады", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что жителей новых российских регионов, которые вредят России, необходимо изобличать и наказывать — высылать в Сибирь, "на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря".

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