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Хайп и пиар : Захарова объяснила угрозы Запада нейтрализовать Калининград

10:18
  • среда
  • 28 февраля 2024

Соответствующее заявление сделал посол Литвы в Швеции

Угрозы нейтрализовать Калининград, прозвучавшие с Запада, являются частью информационной войны. Такое заявление сделала в среду, 28 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывание посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о том, что с присоединением Швеции к НАТО Балтийское море превратится во внутреннее море альянса, а при угрозе со стороны России Запад нейтрализует Калининград.

Захарова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что ни пресловутый посол, "ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления".

По словам чиновницы, подобные утверждения — это лишь "элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа".

Ранее Литва не исключила полную блокировку своей границы с Россией, но в Калининградской области предостерегли от подобных опрометчивых шагов, поскольку они привели бы к негативным экономическим последствиям для самого прибалтийского государства.

При этом в январе неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград встревожил Европу. Британские журналисты сочли, что российский лидер насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем самолете "Летающий Кремль".

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