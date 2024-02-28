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Стартовал конкурс для молодых предпринимателей "Создай НАШЕ"

10:44
  • среда
  • 28 февраля 2024

Регистрация открыта до 10 марта

Агентство стратегических инициатив и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ".

Как уточнили организаторы, участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет.

Регистрация открыта до 10 марта. Заявку можно подать на цифровой платформе МСП.РФ.

Победители получат грант в размере 1 миллиона рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании. Их также пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. 

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