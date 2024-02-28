ВС России подбили Abrams в зоне СВО дроном-камикадзе "Пиранья"

Это первый американский танк, уничтоженный в боях на Украине

Первый американский танк Abrams, ликвидированный российскими военными в зоне проведения специальной военной операции, был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья". Об этом в среду, 28 февраля, рассказал представитель Симбирского конструкторского бюро "Пиранья".

По словам собеседника ТАСС, он "получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк".

Представитель СКБ отметил, что с помощью "Пираний" российские военные успешно поражают и другую вражескую технику — и легкую, и тяжелую, "но в основном, конечно, большая часть пораженных целей — это блиндажи, укрытия, укрепления".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что поставленные Украине Соединенными Штатами танки Abrams будут уничтожаться в зоне СВО так же, как и любые другие. В целом, по словам представителя Кремля, это планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину.

Между тем ВСУ лишились большей части переданных Украине Германией танков Leopard 2. По данным экспертов из США, более четверти немецких танков полностью уничтожены. Остальные боевые машины повреждены до такой степени, что украинцы не могут их отремонтировать.

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