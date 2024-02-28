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Метеоролог Леус: снег в Москве таять не спешит

10:16
  • среда
  • 28 февраля 2024

За сутки покров уменьшился лишь на два сантиметра

Снег в Москве таять не спешит. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась лишь на два сантиметра. При том, что температура днем держится выше ноля. 

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Данные взяты с центральной метеостанции, которая расположена на ВДНХ. Там же измерения показали, что за понедельник высота снежного покрова стала меньше на один сантиметр. А до этого три дня показатель держался на одной и той же отметке в 62 сантиметра. 

Самые высокие сугробы сейчас на Юго-Западе столицы. Там высота снежного покрова 66 сантиметров. А вот в Подмосковье снега больше всего на Востоке и Юго-Востоке. Так в Павловском Посаде сугробы высотой 60 сантиметров. Метеоролог отмечает, что даже в Санкт-Петербурге сейчас снег тает быстрее, чем в стличном регионе. 

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