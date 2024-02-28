Метеоролог Леус: снег в Москве таять не спешит

За сутки покров уменьшился лишь на два сантиметра

Снег в Москве таять не спешит. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась лишь на два сантиметра. При том, что температура днем держится выше ноля.

Данные взяты с центральной метеостанции, которая расположена на ВДНХ. Там же измерения показали, что за понедельник высота снежного покрова стала меньше на один сантиметр. А до этого три дня показатель держался на одной и той же отметке в 62 сантиметра.

Самые высокие сугробы сейчас на Юго-Западе столицы. Там высота снежного покрова 66 сантиметров. А вот в Подмосковье снега больше всего на Востоке и Юго-Востоке. Так в Павловском Посаде сугробы высотой 60 сантиметров. Метеоролог отмечает, что даже в Санкт-Петербурге сейчас снег тает быстрее, чем в стличном регионе.

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