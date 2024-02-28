Украинец получил 11,5 года колонии за попытку купить деталь для С-300

Его действия квалифицировали как шпионаж

Украинский агент, задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов для зенитно-ракетных комплексов С-300, получил по приговору суда 11,5 года лишения свободы. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Ростовский областной суд признал украинца Сергея Кривицкого виновным в шпионаже и приговорил к сроку в колонии строгого режима.

Кроме того, был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Он уже отбывает наказание в исправительной колонии, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что задержала украинца по обвинению в незаконной перевозке на территорию Украины комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Против него возбудили дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения", предусматривающей срок до семи лет.

В сентябре 2023 года ФСБ задержала за госизмену директора по качеству авиационного завода. Топ-менеджер авиазавода, имея допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно", передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

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