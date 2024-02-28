Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

Лебедев скончался 23 февраля после тяжелой болезни

Владимир Путин приехал в Колонный зал Дома Союзов. Там проходит церемония прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, об этом сообщает РИА Новости. Чиновник скончался в минувшую пятницу.

Президент на несколько минут задержался у гроба покойного, затем перекрестился и подошел к вдове и дочери. Он общался с родными Лебедева около десяти минут. После чего обнял их на прощание и вышел.

Причиной смерти Лебедева называют тяжелую болезнь. Некоторые СМИ сообщают, что у него был рак, однако официально эту информацию не подтвердили и не опровергли. Председателю Верховного суда было 80 лет.

Вячеслав Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с 26 декабря 1991 года. До этого он еще два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Он - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством". Заслуженный юрист Российской Федерации.

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