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Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

11:18
  • среда
  • 28 февраля 2024

В столице открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир

Более 375 тысяч человек посетили в 2023 году в столице дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, в Москве открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир знаменитых писателей и ученых. Самыми популярными среди них стали дом-музей Тургенева, музей Булгакова на Большой Садовой и музей Николая Островского.

Каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году Музей Москвы установил новый рекорд посещаемости — в нем побывали более 1,1 миллиона гостей. Мэр особо отметил две знаковые выставки: "Дом моделей. Индустрия образов" и "Куплю гараж", а также напомнил про разнообразные мероприятия, которые проводит этот музей.

Не менее насыщена и дневная программа Музея транспорта. Это настоящее путешествие в историю, которое экскурсоводы традиционно начинают со станции столичного метро "Сокольники".

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