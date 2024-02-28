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Мощные природные пожары бушуют в Техасе и Оклахоме

11:56
  • среда
  • 28 февраля 2024

Дым над лесами и прериями плотной стеной поднимается до самого неба

Мощные природные пожары бушуют в американских штатах Техас и Оклахома. Огонь полыхает на площади в 780 квадратных километров и продолжает быстро распространяться благодаря засухе и сильному ветру.

Дым над лесами и прериями плотной стеной поднимается до самого неба. Власти ввели чрезвычайное положение в 60 округах. Идет эвакуация нескольких населенных пунктов.

В Техасе приостановил работу особо охраняемый завод по изготовлению ядерных боеприпасов. Его сотрудников вывозят в безопасные места. По своим масштабам стихийное бедствие уже превзошло пожары прошлого года.

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Природные пожары в Техасе
Природные пожары в Техасе
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