У самолета в России едва не оторвало ветром дверь

В Норильске стюарды открыли дверь лайнера и ее чуть не унесло порывом ветра

Самолет одной из Российских авиакомпаний едва не остался без двери. ЧП произошло в Норильске сразу после посадки. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. В тот момент, когда стюарды открыли дверь, был сильный порыв ветра и тяжеленную створку едва не унесло.

Пассажиры в результате инцидента не пострадали. А вот сам лайнер на время отстранили от полетов. У него оказался поврежден гидравлический демпфлер, сообщают журналисты телеграм-канала. Отметим, что проблемы возникли с "Боингом 787-800".

Напомним, чуть больше месяца назад в США расследовали случай с самолетом этого же производителя. Там прямо во время полета у лайнера вывалился иллюминатор. К счастью, самолет уже заходил на посадку и пассажирам пришлось просто пережить несколько неприятных минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"