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"Цирк уродов": Медведев оценил заявления о вводе войск НАТО на Украину

11:42
  • среда
  • 28 февраля 2024

Президент Франции не исключил такую вероятность

Западные политические лидеры "несут лютую и крайне опасную пургу" насчет возможной отправки военных НАТО на Украину. Такое заявление сделал в среду, 28 февраля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона и решение бундестага отправить дальнобойные ракеты Украине.
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По мнению российского политика, таким способом западные политики пытаются отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, а также "лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации".

Сериальные клоуны, ни дня не проработавшие на госслужбе, управляют действиями войск и распоряжаются жизнями миллионов несчастных людей, посылая их на верную смерть. Парламентский цирк уродов из страны побежденного фашизма, снова заседающий в рейхстаге, требует направить своим неонацистским последышам дальнобойные ракеты, рискуя получить на свои головы еще более дальнобойные.

Резюмировал Медведев в своем Telegram-канале латинской фразой Dixi et animam levavi — "Я сказал и тем облегчил (спас) свою душу".

После высказываний Макрона главы правительств Чехии, Польши и Швеции, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверили, что не вынашивают планов отправки военных на Украину.

При этом высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы утверждает, что на Украине уже присутствует и участвует в боевых действиях спецназ западных государств, хотя официально об этом Киев и Запад не сообщали.

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