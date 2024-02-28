Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца

За 2023 год этот продукт подорожал более чем в 1,6 раза

Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, хорошо себя проявила практика заключения соглашений с производителями и продавцами. Об этом рассказал в среду, 28 февраля, на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Как пояснил глава ведомства, его сотрудники разослали в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что Россия входит в первую десятку стран по объему потребления куриных яиц, при этом они остаются в нашей стране одними из самых дешевых и доступных в мире, несмотря на подорожание на внутреннем рынке.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила, что цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Подобные протестные акции охватили уже аграриев из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Франции, Испании.

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