ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца

12:01
  • среда
  • 28 февраля 2024

За 2023 год этот продукт подорожал более чем в 1,6 раза

Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, хорошо себя проявила практика заключения соглашений с производителями и продавцами. Об этом рассказал в среду, 28 февраля, на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
Гречка стала лидером по снижению цены в России в 2023 году

Как пояснил глава ведомства, его сотрудники разослали в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что Россия входит в первую десятку стран по объему потребления куриных яиц, при этом они остаются в нашей стране одними из самых дешевых и доступных в мире, несмотря на подорожание на внутреннем рынке.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила, что цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Подобные протестные акции охватили уже аграриев из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Франции, Испании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Покупка яиц
Покупка яиц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.