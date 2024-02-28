Реконструкцию торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан" завершат в 2024 году

Его площадь увеличится на 60 тысяч кв.м

Масштабные работы по реконструкции торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан", расположенного на территории Сосенского поселения вблизи МКАД, планируется завершить в 2024 году. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что в рамках реконструкции площадь торгово-развлекательного центра увеличится на 60 тыс. кв.м.

Благодаря этому в здании появятся новые магазины, кафе и рестораны, развлекательные, образовательные и общественные пространства. Комплекс станет настоящей точкой притяжения, причем не только для жителей новой Москвы, но и соседних округов. В частности, по его словам, над существующей автомобильной парковкой строители соорудили второй ярус с прямым выходом к большому зеленому массиву. "На нем разместится десяток новых ресторанов и кафе. На площадях обновленного центра также появятся детские площадки, школа дизайна и территория для выставок. В итоге в комплексе будет создано около тысячи дополнительных рабочих мест.

Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных, складских и торговых комплексов. Работы по реконструкции осуществляет владелец здания – компания Ingka Centres в России.

В настоящее время в ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 триллиона рублей.

Благодаря такой работе на территории новых округов с момента присоединения их к столице количество рабочих мест увеличилось в три раза, превысив 290 тысяч. К 2035 году показатель может достичь миллиона.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что в ближайшие годы возле столичных станций метро планируется построить около трех миллионов квадратных метров недвижимости. Он подчеркивал, что развитие сети метро в Москве имеет не только транспортный, но и колоссальный градостроительный или экономический эффект.

Между тем в столице возобновили работу ярмарки столичного дня. В нарушение уже установившейся традиции они заработали зимой, но длинная очередь из покупателей красноречивее любых слов подтверждает, что ярмаркам рады.

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