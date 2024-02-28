Деловой кластер с клубом киберспорта и пешеходной улицей появится в центре Москвы к 2026 году

Три здания общей площадью 144 тысячи квадратных метров построят у Белорусского вокзала

В Москве появится деловой кластер из трех зданий и различных общественных пространств. Достроить его планируют к 2026 году возле Белорусской площади. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Общая площадь зданий – 144 тысячи квадратных метров. Они возводятся на 1-й улице Ямского поля и войдут в состав многофункционального комплекса SLAVA. После того, как все будет сдано, здесь появятся 12,5 тысячи новых рабочих мест. Возводит объект девелопер MR Group.

Планируется, что в составе комплекса будет киноклуб, а для подростков оборудуют киберспортивный клуб. Для малышей сделают детскую площадку. Также здесь будет общественное пространство "Хронограф". Оно займет более 8 тысяч квадратных метров и включит в себя пешеходную зону, детский сад, образовательный центр и фитнес-клуб с большим бассейном. Здесь же появятся магазины, кафе и рестораны.

Через железнодорожные пути будет построен еще один пешеходный мост. Он соединит две части комплекса. Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, это станет частью общественных пространств, которые должны организовать девелоперы. Она добавила, что Сергей Собянин не раз отмечал большой вклад застройщиков в развитие городской среды. Качество жизни москвичей улучшается, благодаря новым спортивным и социальным объектам.

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