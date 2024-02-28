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Агента украинской военной разведки арестовали в Крыму

12:40
  • среда
  • 28 февраля 2024

Он собирал данные о силах Росгвардии в регионе

Суд в Симферополе отправил под арест гражданина Украины, собиравшего сведения о Росгвардии для координации ракетных ударов. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
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Как уточнили в спецслужбе, арестованный получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии.

Эти данные мужчина передавал киевскому режиму, чтобы их использовали для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ФСБ рассказали, что британская разведка работает на территории Херсонской области. Прикрытием шпионов служит правительственная организация "Британский совет", которая действует в интересах киевского режима.

До того ФСБ задержала украинца по обвинению в незаконной перевозке на территорию Украины комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Против него возбудили дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения", предусматривающей срок до семи лет.

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