Агента украинской военной разведки арестовали в Крыму

Он собирал данные о силах Росгвардии в регионе

Суд в Симферополе отправил под арест гражданина Украины, собиравшего сведения о Росгвардии для координации ракетных ударов. Об этом в среду, 28 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Как уточнили в спецслужбе, арестованный получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии.

Эти данные мужчина передавал киевскому режиму, чтобы их использовали для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ФСБ рассказали, что британская разведка работает на территории Херсонской области. Прикрытием шпионов служит правительственная организация "Британский совет", которая действует в интересах киевского режима.

До того ФСБ задержала украинца по обвинению в незаконной перевозке на территорию Украины комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Против него возбудили дело по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения", предусматривающей срок до семи лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"