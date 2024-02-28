Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов

СМИ также запрещено рекламировать ресурсы иноагентов

Госдума в окончательном, третьем, чтении приняла закон, запрещающий иноагентам размещать на своих ресурсах рекламу. Этот же документ запрещает СМИ рекламировать ресурсы иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами законодательной инициативы стали 395 депутатов. А внес его в Думу на рассмотрение лично председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Поправки вносятся в законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Отмечается, что ответственность за нарушение будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Для СМИ, по словам авторов нового закона, существенно ничего не изменится. Запрещены гиперссылки на ресурсы иноагентов. А также наказание может последовать, если кто-то сочтет, что новость об иноагенте размещена для значительного увеличения его аудитории.

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