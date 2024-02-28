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Песков рассказал, как обеспечивают безопасность Путина

13:03
  • среда
  • 28 февраля 2024

Предпринимаются все необходимые меры

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства Владимира Путина. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал о подготовке послания Путина Федсобранию

Спикер Кремля прокомментировал публикации американских средств массовой информации о попытках отслеживать местоположение российского лидера посредством наблюдения за смартфонами представителей его окружения, сообщает РИА Новости.

Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что на период до оглашения послания, которое запланировано на 29 февраля, в рабочем графике Владимира Путина не значится никаких публичных мероприятий.

Владимир Путин в беседе с журналистами признавал, что в начале 2000-х годов была идея привлечь двойника, чтобы обеспечить безопасность главы государства. Президент заявил, что от этой мысли отказался, а теории о своих двойниках воспринимает с улыбкой.

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