Кремль ответил на угрозы Запада нейтрализовать Калининград

Такое заявление сделал посол Литвы в Швеции

Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — это повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом в среду, 28 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля по просьбе журналистов прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Песков подчеркнул, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, сообщает РИА Новости.

Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова литовского посла, подчеркнула, что он "не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления".

В январе Кремлю пришлось успокаивать Европу в связи с неожиданной поездкой в Калининград российского лидера Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что никаких сигналов странам НАТО глава государства посылать не собирается — просто президент "работает над развитием нашей страны и наших регионов".

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