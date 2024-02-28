ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на угрозы Запада нейтрализовать Калининград

13:23
  • среда
  • 28 февраля 2024

Такое заявление сделал посол Литвы в Швеции

Продвижение НАТО в сторону границ России и враждебная риторика стран альянса — это повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом в среду, 28 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Посол Литвы в Швеции пригрозил нейтрализовать Калининград

Спикер Кремля по просьбе журналистов прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Песков подчеркнул, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, сообщает РИА Новости.

Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова литовского посла, подчеркнула, что он "не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления".

В январе Кремлю пришлось успокаивать Европу в связи с неожиданной поездкой в Калининград российского лидера Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что никаких сигналов странам НАТО глава государства посылать не собирается — просто президент "работает над развитием нашей страны и наших регионов".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Калининград
Калининград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.