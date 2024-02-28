Собянин: Новый корпус лучевой терапии в Коммунарке готовится к открытию

На объекте побывал мэр Москвы Сергей Собянин

Здесь знают цену времени. Этот патологоанатомический корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" создан так, что практически любой вид исследования можно провести максимально быстро.

Вместо микроскопа теперь цифровое изображение на мониторе, где увидеть можно все до молекулы. В отделении - парк уникального оборудования, которое поможет создать основу последующей терапии. Все данные окажутся на единой цифровой платформе везде: у врача в поликлинике, у хирурга и у самого больного. В дальнейшем, если у пациента случится рецидив, это упростит работу и поможет сэкономить драгоценное время.

Таких цифровых лабораторий в Москве пять - все они находятся при центрах онкологии. За счет повышения производительности выросло и количество исследований. А чтобы повысить их качество, применяют искусственный интеллект. Он помогает экономить время и концентрироваться на постановке диагноза. Но не заменяет специалистов. С врачами и медперсоналом сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня два больших события - во-первых, мы закончили цифровой контур в области морфологических исследований онкологии. Революция в области постановки диагноза, назначения лекарств. И сегодня мы вводим центр лучевой терапии Коммунарки - это здание оснащено самым современном оборудованием. Целый город медицинский. Миллионы людей здесь будут получать качественную медицинскую помощь", - сказал глава города.

Строительство шестиэтажного корпуса лучевой терапии было завершено в январе этого года. Здание возводили по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий. Логистика продумана до мелочей. Как и оборудование, которое подходит для лечения взрослых и детей.

Пять лет назад Сергей Собянин утвердил новый стандарт онкологической помощи населению города Москвы. И вот данные: выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло практически на 5 процентов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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