ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокатившийся на крыше поезда в метро москвич оштрафован

15:02
  • среда
  • 28 февраля 2024

Кадры поездки попали в интернет

В Москве оштрафован молодой человек, который прокатился на крыше поезда в метро. 

Состав стоял на станции "Сокольники". Парень спустился на него с лестницы перехода и улегся между вагонов. Так он проехал до следующей станции "Преображенская площадь". Кадры поездки попали в интернет. Причем снимали явно знакомые молодого человека - видно, как он машет им с крыши отъезжающего состава. На видео обратили внимание полицейские, которые постоянно мониторят социальные сети. 

"Сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном округе столицы. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
Зацепер
Зацепер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.