Прокатившийся на крыше поезда в метро москвич оштрафован

Кадры поездки попали в интернет

В Москве оштрафован молодой человек, который прокатился на крыше поезда в метро.

Состав стоял на станции "Сокольники". Парень спустился на него с лестницы перехода и улегся между вагонов. Так он проехал до следующей станции "Преображенская площадь". Кадры поездки попали в интернет. Причем снимали явно знакомые молодого человека - видно, как он машет им с крыши отъезжающего состава. На видео обратили внимание полицейские, которые постоянно мониторят социальные сети.

"Сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном округе столицы. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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