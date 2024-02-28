Мохнатый друг поможет: как собаки учат москвичей читать

Такие уроки никого не оставляют равнодушным

Эту умную мордочку знает каждый посетитель детской библиотеки. Золотистый ретривер по кличке Конфетка - местная звезда. Здесь ее в шутку называют самым начитанным домашним питомцем. И неслучайно - библиотеку Конфетка посещает стабильно каждую неделю. Правда, совсем не читает, но очень много слушает, как учатся читать дети.

Рядом с таким мохнатым другом дошколята чувствуют себя расслабленно и совсем забывают о страхе ошибки. Занятия проходят в неформальной обстановке, и никто не навязывает, что читать и как читать.

"Ребенок, когда читает собаке, он видит в собаке друга. Собака его не поправляет, так как часто родителям не хватает терпения, чтобы выслушать внимательно ребенка. К сожалению, сейчас многим терпения не хватает. А собаке все равно, как ребенок читает, быстро или медленно", - объясняет ведущий библиотекарь Анна Осипенко.

Такие уроки чтения никого не оставляют равнодушным - в восторге и дети, и их родители. Конфетка всем приветливо машет хвостом и каждого считает своим другом. Она аристократка, родом из Англии. От рождения терпеливая, умная, внимательная и чуткая. Эти качества и необходимы для занятий с детьми. Собака успешно прошла специальное тестирование.

Также вместе с детьми "читают" и другие породы собак. На занятия приходят и миниатюрные корги, и крупные немецкие овчарки. Впрочем, для детей порода неважна. Им важно, чтобы рядом был пушистый друг. А на вопрос: "Почему они ходят на занятия в библиотеку?", дети отвечают кратко и просто: "Потому что я люблю собак".

Правда, родители преследует другие цели - более глобальные. Занятия для них - прежде всего возможность приобщить ребенка к чтению и развить любовь к книгам с ранних лет. В основном занятия рассчитаны на детей от 5 до 9 лет, но иногда за помощью к собакам приходят и ребята постарше, которые столкнулись с издевательствами в школе из-за проблем с чтением.

Собачья терапия уже проводятся в нескольких библиотеках Москвы и области и рассчитана не только на детей с психологическими барьерами при обучении, но и для тех, кто еще не понял, что читать - это очень интересно.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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