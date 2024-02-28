Портреты и автопортреты: выставка "Великолепные очевидцы" в Третьяковке

Режиссеры, поэты, писатели и художники переломной эпохи

"Великолепные очевидцы" невероятного времени. Целая галерея портретов! Режиссеры, поэты, писатели и художники переломной эпохи - с 1910-го по 1930-й. Тогда само понятие портрета изменилось. Совсем не обязательны стали реализм и фотографическое сходство. Ведь суть и характер героя вполне можно передать в позе или в жесте.

"Человек может изображен быть резко в профиль, со спины, как угодно, и вот это разнообразие поз демонстрирует наша выставка. Она очень живая, она такая пульсирующая", - отметила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

Знакомые незнакомцы - Есенин, рядом посвящение Николаю Гумилеву, Маяковский за работой. В своей легендарной желтой полосатой кофте.

В этой желтой кофте было запрещено появляться на диспутах, и Чуковский проносил ее, спрятав под пиджаком этот сверточек, а Маяковский проходил в пиджаке, а потом Чуковский вручал ему эту желтую кофту скандальную, и Маяковский в нее одевался", - объяснила Татьяна Горячева, куратор выставки, историк искусства.

На выставке - признанные шедевры Третьяковки: великолепная графическая серия Тырсы, посвященная Ахматовой, портрет Веры Хлебниковой работы Петра Митурича. Есть и шаржи, и карикатуры.

За каждой работой здесь - еще и своя история. Два портрета Казимира Малевича: один - акварельный, Малевич сам себя изобразил довольно брутальным и ярким, да еще и на фоне собственной работы "Купальщицы", потом загадочно исчезнувшей. Второй его портрет написан художником Евгением Кацманом. Они с Малевичем были женаты на родных сестрах. И оказались вынуждены жить вместе на даче в Кунцеве. Но друг друга просто не выносили. Малевич считал Кацмана бездарностью, а Кацман его - фанатиком и неудачником. Портрет тем не менее получился.

А в другом портрете - сплошная любовь и нежность. Так Михаил Ларионов видел свою жену - художницу Наталью Гончарову.

И все это - хрупкие артефакты, которые не так часто покидают запасники Третьяковки. И сейчас тот редкий момент, когда их можно увидеть.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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