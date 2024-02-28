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В Москве простились с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

14:43
  • среда
  • 28 февраля 2024

На церемонию в Колонный зал Дома Союзов приехал Владимир Путин

В Москве сегодня простились с Вячеславом Лебедевым, который более трех десятилетий возглавлял Верховный суд России. Он скончался в минувшую пятницу в возрасте 80 лет.

На церемонию в Колонный зал Дома Союзов приехал Владимир Путин. Президент выразил соболезнования родственникам покойного. В панихиде также приняли участие спикеры обеих палат парламента и члены думских фракций, руководители силовых ведомств, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Вячеслав Лебедев был доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством". Он внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы нашего государства. Выступал за гуманизацию правосудия, вместе с тем высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для лиц, осужденных за коррупцию.

После гражданской панихиды состоялось отпевание в Храме Христа Спасителя, похоронят Лебедева на Новодевичьем кладбище.

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Прощание с председателем Верховного суда России В. Лебедевым
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