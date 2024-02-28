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Литва поддержала идею Макрона об отправке войск на Украину

13:30
  • среда
  • 28 февраля 2024

Глава МИД Литвы попросил особого внимания властей ЕС к этой идее

Литва поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину войск стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.

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Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.  Он отметил, что это предложение надо рассмотреть с особым вниманием.

Литовский дипломат считает, что судьба Европы сейчас решается на полях сражений на Украине. Поэтому стоит использовать "нетрадиционное видение проблемы" и согласиться с Макроном. Ибо "в такие моменты ... необходимы амбиции". 

Заявление французского лидера прозвучало 26 февраля на конференции о поддержке Киева. Макрон сказал, что войска Евросоюза могут отправиться на Украину. Он подчеркнул, что никаких официальных договоренностей пока нет, но такую возможность нельзя исключать. Российский МИД назвал это заявление "стрельбой в собственных героев Второй Мировой". 

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