Литва поддержала идею Макрона об отправке войск на Украину

Глава МИД Литвы попросил особого внимания властей ЕС к этой идее

Литва поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину войск стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.

Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X. Он отметил, что это предложение надо рассмотреть с особым вниманием.

Литовский дипломат считает, что судьба Европы сейчас решается на полях сражений на Украине. Поэтому стоит использовать "нетрадиционное видение проблемы" и согласиться с Макроном. Ибо "в такие моменты ... необходимы амбиции".

Заявление французского лидера прозвучало 26 февраля на конференции о поддержке Киева. Макрон сказал, что войска Евросоюза могут отправиться на Украину. Он подчеркнул, что никаких официальных договоренностей пока нет, но такую возможность нельзя исключать. Российский МИД назвал это заявление "стрельбой в собственных героев Второй Мировой".

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