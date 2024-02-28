Песков прокомментировал слова премьера Венгрии про общую границу с Россией

Политик заявил, что не хотел бы граничить с Россией

Россия не представляет опасность ни для каких государств, которые не относятся к ней враждебно. Об этом в среду, 28 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал высказывание главы венгерского кабмина Виктора Орбана о том, что он не хотел бы иметь общую границу с Россией из соображений безопасности Венгрии, сообщает РИА Новости.

Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность для себя и для своих детей.

Ранее Дмитрий Песков предупредил, что конфликта России и НАТО не удастся миновать в том случае, если Североатлантический альянс направит свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях.

При этом российские власти всегда подчеркивали, что настроены на дипломатическое решение всех спорных вопросов, а не на конфронтацию, и не вынашивают агрессивных планов. Президент России Владимир Путин объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.

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