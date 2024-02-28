ЦИК объяснил сокращение числа избирательных участков за рубежом

Россия готовится к президентским выборам

Количество избирательных участков России за рубежом сократилось на 113. Об этом в среду, 28 февраля, рассказал заместитель председателя российской Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Зампред ЦИК подчеркнул, что число участков в других государствах уменьшается не по вине России, которая сделала все возможное для организации избирательного процесса.

Тем не менее, участки "не откроются по вине тех стран, где находятся наши диппредставительства", цитирует Булаева РИА Новости.

Ранее власти Нидерландов положительно отреагировали на уведомление российского посольства в Гааге о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Находящиеся в королевстве россияне смогут реализовать свое конституционное право участия в выборах главы государства.

При этом в Грузии открывать участки для голосования в рамках выборов президента России не будут. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Ближайшие участки, где россияне могут изъявить свою волю, будут работать в Армении и Турции.

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