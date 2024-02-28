Россияне будут строить вторую АЭС в Турции

Алексей Лихачев сообщил, что Росатому доверили строительство станции

Росатом будет строить вторую атомную электростанцию в Турции. Такое решение приняли в Анкаре. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в рамках правительственного часа в Государственной думе России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что о передаче россиянам второй площадки заявил лично президент Турции Эрдоган. Пока в госкорпорации изучают детали. Скорее всего это будет площадка под названием Синоп.

Корпорация сейчас строит атомные электростанции в Китае, Индии, Бангладеш, Турции и Египте. Кроме того, начинается работа над второй АЭС в Венгрии. Она будет называться "Пакш-2". Лихачев заявил, что Росатом сейчас - одна из самых эффективных госкопораций.

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